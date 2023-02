Orrore in Florida, alligatore uccide un'anziana di 85 anni

(ANSA) - MIAMI, 21 FEB - Orrore in Florida dove un alligatore ha trascinato in acqua un'anziana donna di 85 anni, che stava portando a spasso il cane, e l'ha divorata uccidendola. A riferire l'accaduto è stata una donna che viveva con l'anziana, nella comunità di pensionati di Spanish Lakes Fairways a Fort Pierce, nel sud-est degli Stati Uniti, che ha assistito in prima persona alla scena brutale.

Carol, 77 anni, ha raccontato di aver chiamato i servizi di emergenza dopo la tragedia, rivelando che non avrebbe potuto fare nulla per salvare l'anziana ultra ottantenne: "Non potevo entrare in acqua", ha detto. A sopravvivere all'attacco il cane della donna, stando ai funzionari della fauna selvatica. La donna è morta per le ferite riportate, ha riferito ai media statunitensi la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Fwc). Un elicottero dell'ufficio dello sceriffo della contea di St Lucie ha aiutato a localizzare l'alligatore che è stato poi catturato. Il rettile pesava tra i 270 e i 320 chilogrammi.

In Florida è comune vedere gli alligatori attraversare le strade, prendere il sole sui campi da golf per poi nascondersi nei corsi d'acqua una volta sorpresi. Ma le lesioni gravi causate dai loro morsi sono piuttosto rare, con una probabilità su 3,1 milioni per un residente in Florida.

Dal 1948 al 2021 solo 26 morsi hanno provocato lesioni mortali fra gli esseri umani. L'anziana vittima era vedova e secondo Carol era "tranquilla e gentile". "Aveva molti buoni amici e adorava il suo cane", ha ricordato Carol. (ANSA).