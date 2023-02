Nuova partnership ANSA-VNA, l'agenzia di informazione vietnamita

L'Agenzia vietnamita VNA e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale. La firma dell'accordo tra le due Agenzie è avvenuta con modalità virtuali, alla presenza - presso la sede di VNA - dell'Ambasciatore d'Italia a Hanoi Antonio Alessandro, che si è detto molto soddisfatto della collaborazione, anche per ciò che l'accordo comporta per le relazioni tra i due Paesi: "La firma di oggi colma un vuoto nelle relazioni bilaterali tra Italia e Vietnam, proprio in vista delle celebrazioni per i 50 anni dal loro inizio, che prevedono eventi, attività, visite e opportunità. L'ambasciata d'Italia a Hanoi offre il suo supporto laddove sia utile".



In un video messaggio l'Ambasciatore vietnamita a Roma Duong Hai Hung ha dichiarato: "L'accordo tra VNA e ANSA è un importante passo avanti non solo tra le due aziende ma anche per i rapporti tra i due Paesi nel settore delle notizie e dei media, in particolar modo nel contesto delle attività per la celebrazione del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam. Oltre che per promuovere uno sviluppo completo della partnership strategica tra Vietnam e Italia".



Il diplomatico ha tenuto a sottolineare che VNA e ANSA, rafforzando la collaborazione e lo scambio di informazioni, promuoveranno anche l'apprezzamento reciproco dei cittadini dei due Paesi e forniranno informazioni "sulle nuove eventuali opportunità poiché vi sono ancora grandi potenzialità inutilizzate". "L'ambasciata del Vietnam continuerà a lavorare a stretto contatto con l'ufficio della VNA a Roma per supportare la collaborazione con ANSA e i partner italiani e portare avanti il rapporto di cooperazione tra i nostri due Paesi in generale e nell'area delle notizie e dei media in particolare", ha concluso l'ambasciatore Duong Hai Hung.



Anche la direttrice generale di VNA, Vu Viet Trang, ha espresso soddisfazione per il nuovo accordo con ANSA, ricordando che nel 2010 era stata siglata per la prima volta una collaborazione tra le due Agenzie di stampa, che ha "creato una piattaforma per lo scambio ufficiale di notizie, rafforzando le relazioni e gli scambi per contribuire alla promozione dei legami tra Hanoi e Roma. Nel contesto attuale, in cui il mondo sta affrontando epidemie, disastri naturali, conflitti, così come il diffondersi delle fake news, tutte le agenzie di stampa devono ripensare il loro ruolo e lanciare sfide sulle risorse per rispondere alla domanda crescente di informazioni". "La VNA sta facendo passi avanti nei prodotti multimediali e sta introducendo il suo notiziario su tutte le piattaforme internet. Riteniamo che l'esperienza di ANSA nell'applicazione della comunicazione tecnologica digitale sarà molto utile alla VNA", ha aggiunto la direttrice generale dell'Agenzia vietnamita.



Da parte sua, l'amministratore delegato di ANSA, Stefano De Alessandri, ha sottolineato che "l'accordo renderà i nostri due Paesi ancora più vicini di quanto già non siano e offrirà nuove opportunità di conoscenza reciproca e di collaborazione fra le due Agenzie sia sul fronte editoriale che tecnologico, collaborazione che potrà trovare a breve una concreta manifestazione proprio in occasione del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra Vietnam ed Italia".