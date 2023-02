Nato, 'nostro diritto sostenere Ucraina, più armi a Kiev'

(ANSA) - BRUXELLES, 21 FEB - "Putin sta aumentando la sua capacità militare, non vuole la pace ma la guerra. Per questo dobbiamo aumentare il nostro supporto all'Ucraina. Se Putin vince il pericolo sarà per tutti. La Russia ha deciso di invadere l'Ucraina e l'Ucraina ha diritto di difendere e noi abbiamo il diritto di sostenerla. Invieremo più armi avanzate" a Kiev. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolineando che, con l'Ue, si sta discutendo di aumentare la produzione di strumenti militari e munizioni "attraverso anche appalti congiunti". (ANSA).