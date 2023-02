Inviato cinese incontra capo Consiglio sicurezza russo

(ANSA) - MOSCA, 21 FEB - Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, arrivato oggi a Mosca con una proposta per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ha incontrato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo Nikolai Patrushev. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Domani Wang ha in programma un colloquio con il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. (ANSA).