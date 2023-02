Donna di 85 anni uccisa da un alligatore in Florida

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - Una donna di 85 anni è stata uccisa da un alligatore di oltre 3 metri e mezzo nel sud est della Florida. Lo riporta la Cnn citando la Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) dello Stato.

La vittima stava passeggiando con il suo cane lungo un fiume quando l'alligatore e' comparso all'improvviso e ha afferrato l'animale. Per cercare di salvarlo la donna è stata aggredita ed è morta in ospedale per la gravi ferite riportate.

Secondo la FWC, le aggressioni da parte degli alligatori in Florida sono "rare". (ANSA).