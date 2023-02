Carnevale di Rio, élite delle scuole di samba chiudono sfilate

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 FEB - Si sono concluse all'alba di oggi le sfilate allegoriche nel 'sambodromo' di Rio de Janeiro, dove c'è stato anche un principio di incendio. Intorno alle 6 (le 10 italiane) si è chiusa l'esibizione della scuola di samba Viradouro, con uno spettacolo dedicato alla storia di Rosa Maria Egipciaca, la prima donna di colore ad essere alfabetizzata e ad affrontare una società razzista.

Dodici gruppi sono apparsi da domenica sera sulla pista di Marques de Sapucaí per competere per il trofeo di campione del Gruppo Speciale, l'élite del Carnevale più famoso del mondo.

La first lady Rosangela Silva avrebbe dovuto partecipare come madrina del gruppo Imperatriz Leopoldinense, ma ha rinunciato in segno di solidarietà alle vittime della tempesta che ha devastato la costa settentrionale di San Paolo.

Momenti di tensione nella notte sono stati vissuti per un rogo scoppiato in un carro della scuola Beija Flor, ma il pericolo è stato subito sventato.

Una delle presentazioni più applaudite è stata quella di Portela, scuola che ha già vinto 21 trofei e che quest'anno ha messo in scena uno spettacolo dedicato ai grandi maestri della samba sono passato da lì in cento anni di storia. (ANSA).