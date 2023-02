Brasile: surfista attaccato da uno squalo a Olinda, è grave

(ANSA) - BRASILIA, 21 FEB - In Brasile, un surfista è stato ricoverato in gravi condizioni e sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza, dopo essere stato attaccato da uno squalo su una spiaggia nello Stato di Pernambuco, nella regione nord-orientale del Paese. Lo ha riferito il portale G1.

André Luiz Gomes da Silva, 32 anni, ha riportato due profonde ferite alla gamba sinistra mentre stava surfando al largo di Olinda, una delle città più note per il Carnevale, e che la scorsa settimana è stata visitata da migliaia di turisti locali e stranieri.

"E' stato un morso molto profondo, ha colpito i muscoli e anche i vasi sanguigni", ha precisato il medico Renato Souto.

Nello Stato di Pernambuco si registra il maggior numero di attacchi di squali in Brasile, con 74 casi segnalati dal 1992.

