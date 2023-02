Biden, in gioco non solo futuro dell'Ucraina ma democrazia

(ANSA) - WASHINGTON, 21 FEB - Nella guerra in Ucraina "non c'è solo in gioco il successo e la sopravvivenza della nazione ucraina, ma l'ordine internazionale basato su regole, principi di sovranità e integrità territoriale, i valori fondamentali di indipendenza, democrazia, libertà". E' uno dei passaggi del discorso che Joe Biden terrà a Varsavia secondo quanto anticipato dal Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan. (ANSA).