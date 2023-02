Ambasciatore Kiev all'ANSA, la visita di Meloni un segnale forte

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "L'Italia ci dà un forte sostegno nel nostro percorso verso l'adesione all'Ue, apprezzo molto la leadership di Roma" su questo. "Contiamo sul sostegno dell'Italia anche per la nostra domanda di adesione alla Nato con procedura accelerata. La visita di Meloni a Kiev è un altro forte segnale di sostegno all'Ucraina". Lo dice l'ambasciatore ucraino a Roma Yaroslav Melnyk, che oggi è con la premier a Kiev, in un'intervista all'ANSA. "L'Ucraina apprezza la pronta risposta del presidente del Consiglio, che ha ribadito il sostegno incrollabile del governo italiano all'Ucraina dopo le dichiarazioni inaccettabili di Berlusconi", aggiunge Melnyk rispondendo ad una domanda su come giudichi le posizioni dei diversi partiti italiani nel sostegno a Kiev anche dopo le ultime dichiarazioni del leader di Forza Italia su Zelensky.

