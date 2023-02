Ucraina:Save The Children,4 bimbi al giorno morti o feriti

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Più di quattro bambini al giorno sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. È quanto emerge dal report "A heavy toll" ('Un pesante tributo") pubblicato da Save The Children sul primo anno di guerra. Il bilancio si riferisce solo ai casi effettivamente verificati ma potrebbe essere molto più alto, sottolinea il rapporto, ricordando che da febbraio 2022 ci sono state almeno 18.657 vittime civili secondo i dati dell'Onu: 7.110 morti e 11.547 i feriti in totale. Un grande rischio per oltre 2 milioni di bambini sono anche le mine e gli ordigni inesplosi: "ci sono ancora milioni di residui bellici esplosivi". (ANSA).