Ucraina: Unicef, in un anno 75 bambini morti o feriti dalle mine

L'Ucraina è diventato uno dei paesi al mondo più contaminati da mine. Fra il 24 febbraio 2022 e il 15 febbraio 2023 la Missione delle Nazioni Unite di Monitoraggio dei Diritti Umani in Ucraina ha verificato 75 bambini morti o feriti a causa di mine e residuati bellici inesplosi. Per ridurre il rischio per i bambini di essere feriti o uccisi, l'Unicef, insieme al ministro dell'Istruzione e delle Scienze dell'Ucraina, il Servizio di Emergenza di Stato dell'Ucraina e il mnistero degli Affari Interni dell'Ucraina hanno lanciato un sito web sulla sicurezza dalle mine per genitori, insegnanti e bambini.

Secondo il Servizio di Emergenza di Stato dell'Ucraina (Ses), al 17 febbraio 2023, circa 174.000 chilometri quadrati dell'Ucraina potrebbero essere contaminati da ordigni esplosivi o mine. Il Ses riporta casi in cui giocattoli e altri oggetti che attraggono l'attenzione dei bambini sono stati trasformati in mine, e questo rappresenta una significativa minaccia per le vite e la salute dei bambini.

"Il 30% del territorio dell'Ucraina è contaminato da centinaia di migliaia di oggetti esplosivi. La curiosità e la disattenzione dei bambini mette in pericolo la loro salute e le vite. Per questo è fondamentale insegnare ai bambini e ai genitori le regole di sicurezza dalle mine," ha commentato Oleksandr Chekrygin, Direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Emergenze della Ses.

"Nessun bambino dovrebbe rischiare la vita - ha sottolineato Murat Sahin, Rappresentante dell'Unicef in Ucraina. quando cammina per strada, passeggia in un parco o gioca in un parco giochi. Fintantoché l'Ucraina rimarrà contaminata da mine, dobbiamo insegnare ai bambini i pericoli degli esplosivi e come rimanere al sicuro. I bambini e gli adolescenti possono apprendere queste regole sul nostro nuovo sito web attraverso cartoni animati e fumetti sulla sicurezza da mine. I genitori e gli insegnanti troveranno raccomandazioni su come parlare ai bambini di questo tema complesso" (ANSA).