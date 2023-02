Il presidente Usa Joe Biden è a Kiev in visita a sorpresa

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Immagini diffuse sui social, riprendono il presidente Usa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel centro della capitale ucraina, vicino alla cattedrale di San Michele.

Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante la sua visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di "armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite".

"Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste": ha detto Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. Zelensky riferisce che con il presidente Usa ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Lo riferiscono media internazionali.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha postato sul suo canale Telegram una foto che mostra il presidente americano Joe Biden (cattolico) e quello ucraino Volodymyr Zelensky (ebreo) mentre escono dalla cattedrale ortodossa di San Michele. "Quale dei due è ortodosso?", è l'ironico commento che accompagna l'immagine.

La premier Giorgia Meloni, si apprende da fonti diplomatiche, è attesa in giornata a Varsavia dove dovrebbe incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche a Kiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per un incontro con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro 333 cittadini russi e la Borsa di Mosca.



il presidente ucraino Zelensky su Telegram postando una foto con Biden: "Presidente Biden, benvenuto a Kiev, la sua visita è un segnale estremamente importante per tutti gli ucraini".