Cremlino, a discorso Putin anche soldati operazione in Ucraina

Militari impegnati nell'operazione militare in Ucraina saranno tra gli ospiti dell'evento di domani in Parlamento quando il presidente Vladimir Putin terrà il discorso sullo stato della nazione, mentre non vi saranno ospiti stranieri. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Tass.

"Non sono stati invitati ospiti stranieri", ha sottolineato Peskov, mentre "ci saranno partecipanti all'operazione militare speciale".

La settimana scorsa il portavoce aveva detto che non sarebbero stati invitati giornalisti dei Paesi considerati "non amici". (ANSA).