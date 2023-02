ZELENSKY, GRAZIE MELONI, LA ASPETTIAMO IN UCRAINA

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Con Giorgia Meloni "ho avuto ottimi colloqui. Abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di sostegno del premier di GIorgia non è cambiato, anzi, e io la ringrazio molto per la sua posizione. La aspetto, so che sta arrivando, Noi abbiamo un forte rispetto dell'Italia e del popolo italiano". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Tg1. (ANSA).