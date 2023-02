Tajani: "Sul superbonus scelta indispensabile, miglioreremo il dl"

(ANSA) - MONACO, 19 FEB - "Era indispensabile approvare in consiglio dei ministri quella decisione. Perché con le nuove regole di Eurostat c'era il rischio che i conti pubblici saltassero e il governo ha la responsabilità di impedire questo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Monaco, rispondendo a una domanda sul superbonus. "Ora lavoriamo in Parlamento in modo da migliorare il testo", ha aggiunto sottolineando che "in parlamento si può cercare di trovare qualche soluzione per agevolare famiglie e imprese". (ANSA).