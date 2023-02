Cremlino, da Occidente nessuna apertura a iniziative pace

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - L'Occidente non mostra ancora alcuna apertura a iniziative di pace sulla situazione in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1,. "Finora non c'è volontà o apertura nei confronti di iniziative di pace da parte dell'Occidente intero", ha affermato, citato dalla Tass.

È improbabile che la proposta del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko di ospitare a Minsk colloqui tra Vladimir Putin e Joe Biden ottenga sostegno in Occidente. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1. "È quasi impossibile aspettarsi qualsiasi tipo di reciprocità o risposta a un simile sforzo da parte di qualsiasi membro dell'Occidente", ha affermato. Nei giorni scorsi Lukashenko aveva invitato a Minsk il presidente americano, che invece si recherà a Varsavia il 21 febbraio per un discorso a un anno dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre il leader russo parlerà lo stesso giorno alla Duma. (ANSA).