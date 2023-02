Siria: ong, sale a 68 bilancio dei morti in attacco Isis

(ANSA) - BEIRUT, 18 FEB - E' salito a 68 il bilancio dei morti nell'attacco attribuito all'Isis nella Siria centrale, secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani. L'attacco è avvenuto ieri nei pressi di Sokhne, vicino alla città di Palmira. "Un totale di 61 civili e sette soldati sono stati uccisi nell'attacco", ha detto Rami Abdel Rahman, che dirige l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

l'attacco è stato effettuato venerdì da jihadisti in motocicletta che hanno aperto il fuoco sui civili che raccoglievano i preziosi tartufi del deserto. (ANSA).