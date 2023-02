Kuleba, vogliamo la pace ma non a tutti i costi

(ANSA) - MONACO, 18 FEB - "Abbiamo iniziato qui una importante settimana. Noi stiamo combattendo sul terreno ma vogliamo anche la pace. Non una pace a tutti i costi però. Non ai costi degli ucraini. Non più Minsk. Non più linee di contatto. Abbiamo visto che queste cose non fermano la Russia".

Lo ha detto Dmytro Kuleba a Monaco, in conferenza stampa. "L'Ucraina riceverà gli aerei. È una questione di tempo. Capiamo che serva tempo. E sono sicuro che la Gran Bretagna avrà un ruolo in questo", ha aggiunto, sottolineando che la cosa importante è iniziare gli addestramenti il prima possibile.

"L'anno scorso la mia parola chiave era armi. Quest'anno le mie parole chiave sono: velocità e sostenibilità nella consegna.

Tutto deve arrivare in tempo per essere utile", ha spiegato il ministro. "Un anno fa ho incontrato persone che hanno detto non avremmo potuto resistere. Credete in noi, abbiate più fiducia in noi. E noi vinceremo. Nulla è impossibile. Ci sono molti esempi in cui paesi relativamente piccoli contro paesi più grandi. E noi non siamo piccoli se abbiamo il vostro appoggio", ha poi affermato. "Non credo che questa guerra diventerà uno di quei conflitti congelati. Credo che una parte vincerà e un'altra sarà sconfitta. E credo che l'Ucraina sconfiggerà la Russia", ha sottolineato. (ANSA).