Iao, su Santa Sofia la Turchia impone sua versione storia

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La trasformazione in Moschea della Chiesa di Santa Sofia a Istanbul e' stata una "decisione provocatoria e senza precedenti della dirigenza turca" che "mira a falsificare la storia e a imporre la propria versione": lo ha detto il segretario generale dell'Assemblea Interparlamentare sull'Ortodossia (IAO), Maximos Charakopoulos, parlamentare greco, nel corso della presentazione, all'Universita' La Sapienza di Roma, del volume ''Santa Sofia: i Templi della Sapienza di Dio nel mondo'', un'iniziativa editoriale, nata dalla collaborazione tra l'IAO e l'Universita' Capodistriaca di Atene, che raccoglie i contributi di teologi e personalita' del mondo accademico su 37 templi dedicati alla ''Santa Sapienza di Dio''. L'iniziativa si inserisce - ha aggiunto il segretario generale dell'IAO - nella campagna di informazione, intrapresa a livello internazionale, per denunciare la "falsificazione storica", operata anche danni di "chiese dedicate alla Sapienza di Dio in territorio turco e nella zona occupata di Cipro, convertite in moschee musulmane". L'interparlamentare ortodossa di cui Kostas Mygdalis, consigliere IAO, ha tracciato una breve storia, sin dalla sua fondazione ha affermato il "principio dell'alterita' nell'ambito delle relazioni interreligiose e interculturali, ha sviluppato "cooperazione e comprensione reciproche anche con il mondo musulmano", ha aperto "canali di comunicazione e di contatto con istituzioni e organizzazioni della societa' civile, con l'obiettivo di porre in primo piano i principi ed i valori comuni della cultura e della tradizione cristiane".

Alla manifestazione sono intervenuti oltre al preside della Facolta' di Lettere e Filosofia, Arianna Punzi, il direttore del Dipartimento di Storia Antropologia religioni arte spettacolo, Gaetano Lettieri , Virgilio Avato, delegato per i rapporti con le istituzioni cattoliche, mentre Antonio Iacobini e Alessandro Taddei si sono soffermati sul valore architettonico e spirituale della Chiesa di Santa Sofia. (ANSA).