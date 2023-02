Bbc, nave miliardario israeliano attaccata da droni iraniani

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Una nave commerciale che fa capo a un miliardario israeliano, la 'Square Field', sarebbe stata attaccata nel Mar Arabico da droni iraniani, secondo quanto riferisce la Bbc in farsi.

Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 10 febbraio ma riferito solo oggi da una corrispondente della Bbc che lo ha saputo da un'autorità militare americana e da una fonte militare di alto grado.

La petroliera Square Field naviga sotto bandiera liberiana, ma le compagnie di navigazione associate hanno sede nel Regno Unito e in Grecia. "Ai naviganti deve essere consentito di muoversi liberamente e in conformità con le leggi internazionali" - ha commentato il ministero degli Esteri britannico alla Bbc in farsi. "Stiamo lavorando con i nostri alleati internazionali per chiarire la verità".

La Zodiac Shipping Company, che fa capo al miliardario israeliano Eyal Ofer, ha precisato che la petroliera Square Field è gestita dalla Elston Company con sede in Grecia, che ha a sua volta affermato, senza confermare o smentire l'attacco, che la nave e il suo equipaggio hanno proseguito il viaggio in sicurezza.

Le fonti della Bbc affermano che nell' attacco sarebbe stato utilizzato il drone Shahid 136, un'arma che è stata usata in precedenti attacchi simili e recentemente da parte della Russia in Ucraina, azioni che hanno suscitato preoccupazione per le attività militari dell'Iran. (ANSA).