Si apre a Monaco Conferenza sicurezza, focus su Ucraina

(ANSA) - MONACO DI BAVIERA, 17 FEB - Si apre oggi a Monaco di Baviera la Conferenza sulla sicurezza, che riunisce i leader mondiali in vista del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.

Anche i legami tra Stati Uniti e Cina saranno analizzati durante i tre giorni di riunione, con tensioni alle stelle dopo che Washington ha abbattuto un presunto pallone di sorveglianza cinese sul territorio statunitense. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron interverranno all'evento di apertura, incentrato sull'Ucraina. Parteciperanno anche la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il segretario di Stato Antony Blinken, l'alto diplomatico cinese Wang Yi e il capo della NATO Jens Stoltenberg.

A pochi giorni dall'anniversario del 24 febbraio in cui Mosca ha inviato le sue forze in Ucraina, il conflitto sarà in cima all'agenda, con il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a rappresentare l'Ucraina. I sostenitori occidentali dell'Ucraina, guidati dagli Stati Uniti, le hanno fornito un'enorme quantità di armi e si sono impegnati a fornirne altre, tra cui i carri armati pesanti che Kyiv cercava da tempo per contrastare l'offensiva della Russia. Il Presidente Volodymyr Zelensky sta ora aumentando le richieste di jet da combattimento occidentali, anche se gli alleati dell'Ucraina sono stati finora freddi sull'argomento. (ANSA).