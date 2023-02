Il gas naturale continuerà ad essere "la più importante risorsa e un vero capitale" per la Russia "per lungo tempo" e "la domanda continuerà ad aumentare". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un evento per i 30 anni dalla fondazione della Gazprom. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. "Nonostante la concorrenza sleale e i tentativi esterni di impedire e limitare il suo sviluppo, la Gazprom continua ad avanzare", ha aggiunto Putin.