Brasile: moglie di Bolsonaro, 'resterà ancora negli Usa'

(ANSA) - BRASILIA, 17 FEB - Continua a far discutere il ritorno in Brasile dell'ex presidente Jair Bolsonaro: la moglie Michelle ha dichiarato che dovrebbe prolungare la sua permanenza negli Stati Uniti. "Penso che abbia bisogno di riposare di più, sono con lui da 15 anni e non l'ho mai visto riposare", ha detto l'ex 'first lady' durante una visita in un centro commerciale a Brasilia.

Le parole della moglie sembrano smentire la versione data nei giorni scorsi da Bolsonaro, che al Wall Street Journal aveva annunciato di voler rientrate in Brasile a marzo.

L'ex leader di destra si trova a Orlando, in Florida, dal 30 dicembre, un giorno prima della fine del suo mandato e dell'insediamento del suo successore, Luiz Inácio Lula da Silva.

Michelle è stata col marito fino alla fine di gennaio ed è quindi tornata a Brasilia per accompagnare la figlia Laura, di 12 anni, che ha ripreso la scuola dopo le vacanze estive.

Michelle è stata scelta come leader dell'ala femminile del Partito liberale (Pl, di destra) di Bolsonaro, rende noto il quotidiano O Globo, e secondo alcune indiscrezioni giornalistiche potrebbe candidarsi al posto del marito alle prossime presidenziali, nel 2026. (ANSA).