Usa: sparatoria in Texas, un morto e 3 feriti

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta ieri sera nel centro commerciale Cielo Vista a El Paso, in Texas: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Cnn. Due persone sono state arrestate e non c'è più alcuna minaccia per il pubblico, ha detto il capo della polizia di El Paso, Peter Pacillas. Due dei feriti, sono in condizioni critiche, ha riferito l'ospedale all'emittente. Non si conoscono per il momento le condizioni del terzo ferito. Il centro commerciale è adiacente a un Walmart dove nel 2019 una sparatoria provocò 23 morti e oltre 20 feriti.

