Terrorismo: Usa, Saif al-Adel è il nuovo capo di Al Qaida

Saif al-Adel, un egiziano che abita in Iran, è diventato il capo di Al-Qaida dopo la morte di Ayman al-Zawahiri nel luglio 2022. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. "La nostra valutazione è in linea con quella delle Nazioni Unite: il nuovo leader di al-Qaida, Saif al-Adel, vive in Iran", ha detto un portavoce del dipartimento Usa.

Adel, 62 anni, è un ex tenente colonnello delle forze speciali egiziane, appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre.