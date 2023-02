Tajani, ritrovato il corpo di Angelo Zen in Turchia

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen", il connazionale dato finora per disperso in Turchia a causa del terremoto. "Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. (ANSA).