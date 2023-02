Onu: "più vite a rischio con la nuova legge sui salvataggi"

Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha espresso "serie preoccupazioni" - riporta una nota dell'Alto commissariato di Ginevra - "per una proposta di legge in Italia che potrebbe ostacolare la fornitura di assistenza salvavita da parte delle organizzazioni umanitarie di ricerca e soccorso (SAR) nel Mediterraneo centrale, con conseguenti più morti in mare".

Il riferimento è al decreto legge sulle Ong approvato ieri dalla Camera dei deputati e che dovrebbe essere esaminato dal Senato la prossima settimana.