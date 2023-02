Mosca, satelliti Usa e alleati sono 'bersagli legittimi'

Per il conflitto in Ucraina gli Usa e i loro alleati europei impiegano anche satelliti non militari, che pertanto possono diventare "bersagli legittimi di un contrattacco" russo. Lo ha detto Konstantin Vorontsov, vice capo del dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del ministero degli Esteri di Mosca.

Secondo Vorontsov, citato dall'agenzia Interfax, è in atto "una tendenza molto pericolosa" con "l'uso militare di infrastrutture spaziali civili da parte degli Usa e dei loro alleati". "Questa attività - ha aggiunto - rappresenta un coinvolgimento indiretto in conflitti armati". (ANSA).