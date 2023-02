Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita armi a Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 16 FEB - La Cina ha imposto "sanzioni commerciali e di investimento" ai colossi militari americani Lockheed Martin e Raytheon "per aver fornito armi a Taiwan", in una mossa che punta a isolare l'isola rivendicata da Pechino come parte "inalienabile" del suo territorio. Alle società, secondo quanto ha riferito il ministero del Commercio, "è vietato importare merci o effettuare nuovi investimenti in Cina". Non è chiaro, tuttavia, quale sia il reale impatto dell'iniziativa a danno delle attività delle due società dato che gli Usa vietano la maggior parte delle vendite di tecnologia legata alle applicazioni militari a favore di Pechino. (ANSA).