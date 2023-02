Cina: presidente Xi si recherà in Iran in visita di Stato

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Iran, dopo il viaggio di tre giorni in Cina del leader della Repubblica islamica Raisi, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Pechino. Xi ha "accettato volentieri l'invito" del presidente iraniano Ebrahim Raisi, secondo una dichiarazione congiunta dei due Paesi, anche se non è stata fornita alcuna data.