Record paralimpico, 7 maratone in 7 continenti e in 7 giorni

Dopo un estenuante viaggio intorno al mondo in sette giorni, il paralimpico e neuroscienziato di Singapore William Tan è diventato la prima persona al mondo a completare sette maratone attraversando sette continenti in 7 giorni su una sedia a rotelle.

Il 66enne ha corso insieme a 48 partecipanti alla World Marathon Challenge 2023, svolta tra Antartide, Sud Africa, Australia, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Brasile e Stati Uniti dal 31 gennaio al 6 febbraio.

La ruota anteriore della sua sedia a rotelle da corsa si è rotta mentre stava disputando la quinta maratona, e Tan, una leucemia in stadio 4 diagnosticata nel 2009 ha pensato di arrendersi per qualche minuto di arrendersi, "ma la parte resiliente di me - ha raccontato - mi ha detto di resistere e trovare una soluzione".

Tan ha dichiarato alla stampa che il suo record è il risultato di un forte senso di responsabilità: raccogliere fondi per organizzazioni di beneficenza, incoraggiare i para-atleti e dare l'opportunità anche ai disabili di fare sport. (ANSA).