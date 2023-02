PACCO SOSPETTO ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A LISBONA

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Un pacco sospetto "di dimensioni insolite" è stato recapitato stamattina per posta all'ambasciata d'Italia a Lisbona. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Sul pacco c'erano "scritte aggressive ma non riconducibili a movimenti anarchici". Non è stato ovviamente aperto dal personale dell'ambasciata ma consegnato alla polizia locale che ha allestito uno spazio antistante la sede diplomatica italiana per la gestione del pacco. (ANSA).