Kiev, 'Mosca ritarda la controffensiva ucraina con Bakhmut'

La strategia russa di attaccare Bakhmut e Vugledar, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, mira a ritardare la controffensiva ucraina: lo ha detto oggi il portavoce della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Andriy Yusov, come riporta il Kyiv Independent.

Yusov ha inoltre affermato che l'offensiva russa in corso non è paragonabile alla portata dell'invasione del 24 febbraio scorso, poiché la Russia ha problemi di equipaggiamento nonostante abbia mobilitato migliaia di uomini.

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra, gli esperti militari statunitensi sono preoccupati per la determinazione con cui l'Ucraina si ostina a difendere Bakhmut, suggerendo di dare invece la priorità alla preparazione della controffensiva di primavera. (ANSA).