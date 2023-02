Gb: Sturgeon, il tempo di lasciare è ora

"Il tempo di lasciare è ora, anche se molti nel Paese e nel partito pensano sia troppo presto". Con queste parole la first minister del governo locale della Scozia e leader indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon ha formalizzato oggi l'annuncio delle sue dimissioni in una dichiarazione alla stampa nella sua residenza ufficiale a Edimburgo. Sturgeon ha ricordato "con orgoglio" di essere stata la prima donna a rivestire l'incarico, oltre che la più longeva leader della Scozia; e ha spiegato che resterà in carica fino all'elezione di un successore. (ANSA).