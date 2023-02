Amazzonia: estrazione illegale d'oro, coinvolta società Usa

(ANSA) - BRASILIA, 15 FEB - La polizia federale brasiliana ha effettuato oggi un'operazione contro un'organizzazione che inviava illegalmente negli Stati Uniti oro estratto dalla regione amazzonica. Tra il 2020 e il 2022 sono state spedite negli Usa diverse tonnellate d'oro per un importo di 4 miliardi di reais (poco meno di 800 milioni di dollari), secondo fonti di polizia interpellate dall'agenzia Folhapress.

Nell'ambito del blitz sono stati eseguiti tre arresti e 27 perquisizioni negli Stati di Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso, tutti nella regione amazzonica, oltre a Brasilia, San Paolo, Rio de Janeiro e Goias. Le autorità non hanno rivelato il nome della società americana coinvolta in questa rete internazionale di traffico d'oro.

Secondo Folhapress, nell'operazione di polizia svoltasi oggi sono stati sequestrati 2 miliardi di reais (circa 400 milioni di dollari).

L'azione delle forze dell'ordine è stata preceduta da altre effettuate nei giorni scorsi sull'estrazione illegale di oro nella riserva indigena Yanomani, la più importante area di nativi situata nello Stato di Roraima. (ANSA).