Usa, sparatoria in campus del Michigan: un morto e 5 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta alla State University del Michigan, negli Stati Uniti. Lo ha confermato la polizia.

Quanto al killer, le forze dell'ordine hanno precisato che si tratta di "un nero che indossa scarpe rosse e ha il volto coperto". L'uomo sarebbe ancora in fuga. Il sospetto ha aperto il fuoco nella Berkeley Hall, nel campus di East Leaning, alle 20:30 ora locale (le 2:30 in Italia). Un'ora dopo la stessa persona ha sparato nei pressi di una palestra a un chilometro dalla residenza dove è avvenuta la prima sparatoria. Il campus della State University del Michigan, ad est della capitale statale Lansing, ospita 50.000 studenti. Le attività della State University del Michigan "sono sospese per 48 ore", ha detto la polizia chiedendo agli studenti di non presentarsi all'ateneo.

