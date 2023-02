Usa ribadiscono, gli americani lascino subito la Russia

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - "Chiediamo a tutti gli americani in Russia di lasciare immediatamente il Paese". Lo ha ribadito il portavoce del dipartimento di Stato Usa in un briefing con la stampa sottolineando, soprattutto per gli imprenditori, il rischio "di sanzioni e detenzioni illegali".

