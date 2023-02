C'era un infiltrato dell'Fbi nelle proteste Black Lives Matter 2020

L'Fbi ha usato un infiltrato nelle proteste di Black Lives Matter che si sono svolte a Denver durante l'ondata di manifestazioni dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia nel 2020. Lo scrive il Guardian, precisando che questo ha suscitato preoccupazione in Congresso.

Il timore - continua il Guardian - è che l'agenzia federale stia ancora una volta abusando dei suoi poteri per molestare e intimidire i gruppi di minoranza. Ron Wyden, senatore democratico dell'Oregon, ha chiesto al Bureau di spiegare come è arrivato a reclutare un criminale violento come informatore, che ha poi guadagnato importanza tra gli attivisti per la giustizia razziale di Denver. Secondo il Guardian si presume che l'informatore abbia incoraggiato i manifestanti a impegnarsi in proteste sempre più violente mentre cercava di coglierli in fallo durante il compimento di reati.

"Se le accuse sono vere, l'uso da parte dell'Fbi di un informatore per spiare attività protette dal primo emendamento e alimentare la violenza durante proteste pacifiche è un oltraggioso abuso delle risorse e dell'autorità delle forze dell'ordine", ha detto Wyden, membro della commissione intelligence del Senato che ha la supervisione delle agenzie federali di raccolta di informazioni, incluso l'Fbi.