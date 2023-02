Terremoto in Turchia, muore il cane da soccorso Proteo

E' morto 'in azione' Proteo, uno dei 16 cani da soccorso inviati in Turchia dal Messico. "Grazie Proteo per il tuo lavoro eroico, hai compiuto la missione dell'esercito messicano", ha affermato il ministero della Difesa in un comunicato.

"I membri dell'Esercito e dell'Aeronautica messicani si rammaricano profondamente per la perdita del nostro grande compagno, il cane 'Proteo', hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei nostri fratelli in Turchia", prosegue la nota: "Siamo orgogliosi di te".