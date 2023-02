San Valentino: spunta un Banksy contro la violenza domestica

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Banksy torna a far parlare si sé con la sua prima opera pubblica dopo quelle dello scorso novembre sull'Ucraina dilaniata dalla guerra e dedica il giorno di San Valentino alle donne vittime della violenza domestica.

L'artista, riporta l'Independent, ha infatti condiviso oggi sul suo account Instagram alcune immagini della sua nuova opera, intitolata 'Mascara di San Valentino': il dipinto è apparso questa mattina su un muro bianco che secondo alcuni utenti della rete si troverebbe a Grosvenor Place, una via della cittadina di Margate, nella contea del Kent, nell'Inghilterra sud-orientale.

L'opera raffigura una sorridente casalinga degli anni Cinquanta che indossa guanti gialli da bucato e un grembiulino sopra il vestito a quadri e sembra spingere il marito in un congelatore: la donna ha un occhio gonfio e un dente mancante.

Nelle foto postate dall'artista originario di Bristol, per terra davanti all'opera oltre al congelatore dal quale fuoriescono i piedi dell'uomo, c'è una varietà di rifiuti, tra cui una sedia da giardino bianca rotta, una cassa blu e una bottiglia di birra vuota. (ANSA).