Prigozhin, Bakhmut non sarà catturata 'tanto presto'

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeniy Prigozhin, ha avvertito che la cattura della città ucraina orientale di Bakhmut è tutt'altro che imminente.

"Bakhmut non verrà presa domani, perché c'è una forte resistenza, il tritacarne funziona", ha detto Prigozhin in una dichiarazione distribuita su un canale Telegram di Wagner citata dalla Cnn. "Affinché il tritacarne funzioni correttamente, è impossibile iniziare improvvisamente i festeggiamenti. Non ci saranno festeggiamenti a breve", ha aggiunto, smentendo poi le voci secondo cui sia imminente un accerchiamento della città.

Nonostante mesi di intense battaglie, i Wagner e le forze russe non sono ancora riuscite a catturare Bakhmut, anche se stanno lentamente spingendo verso l'accerchiamento della città.

Eppure, Prigozhin ha avvertito che quest'ultimo è tutt'altro che imminente, rispondendo a una domanda sul fatto che le forze di Wagner avessero catturato una piccola parte del nord di Bakhmut.

"Non capisco da dove venga questa assurdità", ha affermato.

"In tutte le direzioni, il nemico sta diventando più attivo, attirando sempre più nuove riserve. Ogni giorno da 300 a 500 nuovi combattenti si avvicinano a Bakhmut in tutte le direzioni.

Il fuoco dell'artiglieria si intensifica di giorno in giorno", ha sottolineato. "Ad oggi, nel nord sono in corso pesanti combattimenti. Non ci sono prerequisiti per circondare il nemico nelle regioni settentrionali. L'attacco si fa casa per casa, metro quadro per metro quadrato. Non è chiaro da dove provengano tutte queste storie su un accerchiamento e altro". (ANSA).