Le potenze occidentali contro gli insediamenti in Cisgiordania

I ministri degli Esteri di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania ed Italia hanno dichiarato oggi di essere "profondamente turbati" dalla decisione del governo israeliano di procedere con la costruzione di migliaia di insediamenti in Cisgiordania. In una dichiarazione comune, i capi delle diplomazie delle cinque potenze occidentali hanno detto che "ci opponiamo fermamente a queste azioni unilaterali che serviranno solo ad esacerbare le tensioni tra israeliani e palestinesi e a minare gli sforzi per raggiungere una soluzione negoziata a due Stati".



"Continuiamo a sostenere una pace condivisa, giusta e duratura in Medio Oriente - si legge nella dichiarazione - che deve essere raggiunta attraverso negoziati diretti tra le parti. Sia israeliani che palestinesi meritano di vivere in pace, con uguali misure di libertà, sicurezza e prosperità. Riaffermiamo il nostro impegno ad aiutare israeliani e palestinesi a realizzare la visione di un Israele pienamente integrato nel Medio Oriente che viva accanto ad uno Stato palestinese sovrano e autosufficiente. Continuiamo a monitorare da vicino gli sviluppi sul terreno che hanno un impatto sulla fattibilità della soluzione dei due Stati e sulla stabilità nella regione in generale".