Usa: uomo in furgone fugge da un controllo e investe 3 pedoni a NY

Un uomo alla guida di un furgoncino per i traslochi U-Haul è stato arrestato dopo essere finito sul marciapiede investendo almeno tre persone a Brooklyn, New York. Lo ha comunicato la polizia, spiegando che l'individuo era stato fermato dagli agenti per guida irregolare poco prima delle 11 locali, ma è fuggito attraversando il quartiere di Bay Ridge, dove ha investito tre pedoni e urtato una vettura della polizia. Poi è stato arrestato vicino ad Hamilton Avenue e Columbia Street.