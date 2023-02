Sisma Turchia: guanti di Buffon all'asta per aiutare terremotati

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - I guanti di Gigi Buffon all'asta per aiutare le vittime del terremoto in Turchia. Lo riferisce Anadolu spiegando che l'idea è stata del difensore turco dell'Atalanta, Merih Demiral, compagno di squadra dell'ex portiere quando giocavano per la Juventus tra il 2019 e il 2021.

Demiral ha dichiarato su Twitter di aver messo all'asta i guanti autografati di Buffon e che tutti i proventi della vendita verranno devoluti all'ong turca Ahbap. (ANSA).