Ricercati per truffa con criptovalute, arrestati a Dubai

Sono stati arrestati a Dubai Christian Visentin ed Emanuele Giullini, indagati a Treviso e in altre sedi giudiziarie per truffa aggravata, per aver raccolto ingenti capitali da parte di centinaia di investitori prefigurando un investimento nella società a loro riferibile, New Financial Technology (Nft), attiva nella speculazione su criptovalute.

La conferma giunge dagli ambienti che assistono nell'azione legale le parti offese. Non si hanno ancora informazioni nei confronti di una terza persona, ricercata per gli stessi reati. In base a quanto si apprende, la misura restrittiva sarebbe collegata non alle iniziative della magistratura italiana ma ad azioni assunte dalla giustizia degli Emirati, a causa di attività intraprese da Visentin e Giullini nel Paese straniero e di natura analoga a quella osservata in Italia.

Oltre ai vertici di New Financial Technology, gli investitori che si ritengono raggirati hanno avviato iniziative in varie Procure in Italia a carico di una settantina di agenti, denunciati per esercizio abusivo della promozione finanziaria e truffa aggravata, per aver indotto in più sedi i risparmiatori a puntare sulle proposte speculative della società riferibile a Visentin e Giullini.