Nuovo attacco a Gerusalemme,accoltellato 17enne israeliano

(ANSA) - TEL AVIV, 13 FEB - Nuovo attentato oggi a Gerusalemme. Secondo quanto riferito dalla polizia, un adolescente palestinese ha ferito a coltellate un passante ebreo nella Città vecchia e si è dato alla fuga. E' stato poi catturato nella Spianata delle Moschee. L'assalitore - secondo la polizia - è un ragazzo di 14 anni residente nel campo profughi di Shuafat. L'israeliano ferito, di 17 anni, è stato ricoverato in ospedale in condizioni "non gravi". A Gerusalemme la presenza della polizia resta elevata dopo l'attentato di venerdì in cui un palestinese alla guida di un'automobile ha travolto ed ucciso tre israeliani, due dei quali bambini di 6 e 8 anni. (ANSA).