Media, in un video un'altra esecuzione di un ex combattente Wagner

Un video pubblicato su Grey Zone, il canale Telegram semi-ufficiale del gruppo di mercenari Wagner, sembra mostrare l'omicidio - a colpi di mazza - di Dmitry Yakushchenko, un ex detenuto che si era unito al Wagner prima di arrendersi all'Ucraina sul campo di battaglia. Lo riporta il quotidiano online in lingua russa Meduza con sede in Lettonia.Il video giunge solo tre mesi dopo la pubblicazione di un altro video simile, che mostrava l'omicidio di Yevgeny Nuzhin, un altro ex combattente del gruppo Wagner ucciso a colpi di mazza.

Nel video il 44enne Yakushchenko viene mostrato seduto: l'uomo dice che si trovava "per le strade di Dnipro, dove sono stato colpito alla testa e ho perso conoscenza. Quando mi sono ripreso, ero in questa stanza, dove mi hanno detto che sarei stato processato". Poi viene colpito ripetutamente alla testa con una mazza, anche se il filmato dell'esecuzione omicidio è sfocato.Meduza riporta che secondo David Frenkel, un giornalista di MediaZona, il filmato potrebbe essere falso.

Più tardi la compagnia di mercenari Wagner ha pubblicato un video in cui un presunto ex combattente del gruppo, di cui oggi un precedente filmato non verificato pareva aver mostrato la presunta uccisione, afferma di essere stato "perdonato" e ringrazia la compagnia Wagner per "l'opportunità di correggere" i suoi "errori": lo riporta Novaya Gazeta Europa precisando che non è chiaro dove e quando sia stato girato questo secondo filmato. La veridicità del primo video, che mostrava la presunta esecuzione, era stata messa in dubbio dal giornalista di MediaZona David Frenkel. La commissaria russa per i diritti umani Tatiana Moskalkova ha detto al giornale Rbk che chiederà al Comitato Investigativo di indagare sulla vicenda e verificare l'autenticità o meno del video del presunto delitto.