La Moldavia accusa Mosca di lavorare ad un colpo di Stato

La presidente della Moldavia, Maia Sandu, accusa Mosca di tramare per rovesciare con la forza la leadership filo-Ue del suo Paese col sostegno di "sabotatori con formazione militare, camuffati in abiti civili".Secondo Sandu, sotto l'apparenza di "proteste della cosiddetta opposizione", i presunti "sabotatori" mirerebbero a "rovesciare l'ordine costituzionale e sostituire il potere legittimo di Chisinau con uno illegittimo". Le dichiarazioni di Sandu al momento non sono verificabili. Recentemente Zelensky ha affermato che Kiev avrebbe "intercettato un piano per la distruzione della Moldavia da parte dell'intelligence russa".