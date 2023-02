Kadyrov, 'non mi offendo con il Papa, è troppo vecchio'

(ANSA) - MOSCA, 13 FEB - "Non mi sento offeso dal Papa, è troppo vecchio per offendersi con lui". Lo ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov in un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia Ria Novosti, tornando sulle affermazioni del pontefice sulla crudeltà mostrata nel conflitto in Ucraina da ceceni e buriati. "I combattenti sono le persone migliori perché si sacrificano per gli altri - ha affermato Kadyrov - ma questo lui non lo può capire. Ha vissuto tutta la sua vita da qualche parte in un monastero o non so dove, e secondo me ha dimenticato quello che succede nel mondo, cos'è la vita".

(ANSA).