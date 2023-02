Expo 2030, amb.Iannuzzi presenta candidatura Roma in Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 13 FEB - Il 2030 sarà un anno speciale per il mondo. È l'anno del traguardo dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e anche l'anno dell'Expo mondiale.

"Roma - ha sottolineato l'ambasciatore Giovanni Iannuzzi in un commento per il quotidiano El Pais di Montevideo - vuole essere protagonista di questa era di progressi verso la sostenibilità e per questo si è candidata ad ospitare l'EXPO 2030, invitando tutti i Paesi del mondo a mostrare in quella manifestazione i propri obiettivi e le proprie sfide per il futuro".

La proposta italiana - che ha per tema 'Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione' - punta al recupero di una dimensione territoriale che metta al centro la persona, in modo inclusivo, sostenibile, interconnesso e basato sulla capacità di rigenerazione delle città e delle aree rurali che sono alla base del nutrimento dell'umanità".

Iannuzzi ha quindi ricordato che "Roma, situata nel cuore del Mediterraneo, è un ponte tra tre continenti e costituisce un punto di incontro multiculturale che ha saputo rigenerarsi durante più di tre millenni di storia".

Il tema scelto per la candidatura "premia l'ambizione uruguaiana in termini di sostenibilità, innovazione e inclusività". "L'Uruguay - si sottolinea - potrebbe così mostrare al mondo le capacità che ha saputo sviluppare in termini di mix energetico, inclusione sociale, rigenerazione urbana e rurale, connessioni digitali e distinguersi così come Paese all'avanguardia e esempio di sviluppo sostenibile".

Tutto questo, "immersi nel calore di un Popolo fratello, come quello italiano, che condivide con l'Uruguay radici culturali e valori fondamentali. Si tratta di un valore aggiunto unico per il maggior successo della partecipazione uruguaiana all'Expo, che acquista ancora più rilevanza nell'attuale contesto di tensione geopolitica e contrasto tra diverse visioni del mondo".

Quando penso ai successi dell'Uruguay, dice infine l'ambasciatore italiano, "sono sempre orgoglioso di pensare al lavoro svolto dalla comunità italiana per lo sviluppo di questo Paese, la cui popolazione si stima sia per oltre il 40% di origine italiana, e dove risiedono più di 135.000 cittadini italiani". (ANSA).